Koksijde is gastgemeente voor Vlaanderen Wandelt GUS

11 februari 2020

10u39 0 Koksijde Op 26 april vindt Vlaanderen Wandelt plaats en de federatie koos Koksijde uit als decor. Met parcours van 5 tot 60 kilometer is het jaarlijkse evenement op maat van zowel de recreant als de geoefende sporter.

Een aantal bezienswaardigheden onderweg zijn het gemeentehuis, CasinoKoksijde, Zuid-Abdijmolen en uiteraard de natuur. Op 26 april is het ook Erfgoeddag en die troef speelt Koksijde uit. Het abdijmuseum Ten Duinen en het Navigo Visserijmuseum zetten gratis de deuren open. “Voor de organisatie werken we samen met de gemeente en de Wandelclub Nieuwpoort”, zegt Lieven Hostens voorzitter Wandelsport Vlaanderen en ook van Wandelclub Nieuwpoort. “We mikken op een zo ruim mogelijk publiek. Voor het eerst is er een parcours van 60 kilometer. Die sportievelingen starten al van 5 uur ‘s morgens. De vertrekplaats is de luchtmachtbasis van Koksijde. Alle deelnemers zullen minstens één keer de zee zien. Wandelaars die kiezen voor een korte afstand kunnen gratis met pendeltreintjes naar de Zeedijk. Er is zelfs een kidspad in het teken van Jommeke en uiteraard een stop in het Jommekeshuis in Koksijde.” Leden van de wandelfederatie betalen 2 euro, niet-leden 5 euro en kinderen tot twaalf jaar mogen gratis meestappen. Info: www.wandelsportvlaanderen.be. Schrijf je vooraf in via www.vlaanderenwandelt.be.