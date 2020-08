Koksijde investeert in toegankelijkheid met nieuw speeltoestel en rolstoel waarmee je in zee kan Gudrun Steen

05 augustus 2020

07u22 0 Koksijde In de Tulpenlaan in Koksijde staat een nieuw speeltoestel waarop iedereen, ook kinderen met een beperking, kunnen genieten. Daarnaast heeft de gemeente zijn arsenaal rolstoelen uitgebreid met een exemplaar waarmee je in zee kan.

“Het speeltoestel in de Tulpenlaan is het eerst dat voor iedereen toegankelijk is”, meldt schepen van Jeugd en Gelijke Kansen Lander Van Hove (LB). “Kinderen vanaf twee jaar kunnen er plezier op beleven. Er is onder meer een muziekpaneel, klimmuur en glijbaan . Iedereen kan hier samen spelen en genieten.” De gemeente telt in totaal 18 speelterreinen.

Een strandrolstoel die kan drijven

Het gamma strandrolstoelen is uitgebreid. Zo kan je de drijvende strandrolstoel huren. Daarmee kan je bij een rustige golfslag niet enkel op het strand maar ook echt in zee. De stoel kan drijven en zorgt voor een extra beleving. Opgelet, de stoel wordt getrokken. Rolstoelpatiënten kunnen er dus niet zelfstandig mee naar het strand. Met de elektrische strandrolstoel kan dat weer wel. De manuele strandrolstoel kan je bij de verhuurders op de Zeedijk huren voor 2,5 euro per uur of 4 euro per twee uur. De elektrische is verhuurbaar aan 20 euro per uur.