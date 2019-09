Koksijde investeert in een nieuwe bibliotheek bij politiekantoor GUS

18 september 2019

14u59 0 Koksijde Er komt een nieuwe bibliotheek bij het politiekantoor in Koksijde. Dat is de meest verrassende investering die de gemeente deze legislatuur zal doen. Ook de drie invalswegen krijgen een nieuwe look en betaalbaar wonen blijft een uitdaging voor de kustgemeente.

Eerst was er de Ronde van Koksijde waarbij inwoners suggesties konden doen. Daaruit destilleerde het bestuur een ambitieus toekomstplan dat het momenteel in verschillende woonbuurten aan het voorstellen is. Oostduinkerke beet de spits af. “De grootste nieuwe investering is een gloednieuwe bibliotheek bij het politiekantoor in Koksijde”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We moeten nog een architect aanstellen maar nu al kan ik meegeven dat het de Willem Elsschot bibliotheek wordt. Die nieuwbouw zullen we verbinden met het CasinoKoksijde. In de huidige bibliotheek komt er dan meer plaats voor datzelfde CasinoKoksijde. Onze cultuurtempel zullen we na twintig jaar grondig restylen.”

Openbare werken

De gemeente stipt drie grote openbare werken aan deze legislatuur. De Leopold II-laan in Oostduinkerke wordt heraangelegd tussen de Rozenlaan en de Guldenzandstraat, de Van Buggenhoutlaan en de Nieuwpoortsesteenweg worden heringericht. “We starten begin volgend jaar met de Nieuwpoortsesteenweg”, geeft de burgemeester mee. “We hebben extra aandacht voor de fietsveiligheid en de pleintjes. Ook de Zeedijk en Groenedijk worden heraangelegd. Het masterplan in Oostduinkerke-Dorp krijgt concrete vorm. Er komt daar een dorpspromenade in het groen met een fietspad en voldoende parking. Daarnaast is er een buitenschoolse kinderopvang gepland met een uitbreiding van de baby- en peuteropvang alsook accommodatie voor de jeugddienst en betaalbare woongelegenheden. Dat project zit nog in studiefase. Een tiental woningen in de Kerk- en Doornhofstraat zijn opgenomen in een proefproject voor betaalbaar wonen. We zullen die onder voorwaarden op de markt brengen en eventueel een paar in erfpacht geven. Op de locatie Windroos bouwen we een nieuw scoutslokaal en extra woningen.” Koksijde zet ook in op de gezondheid. Naast de zitbankenroute ‘Zet je moa nere’ komen er ook fitnesstoestellen op de Zeedijken.