Koksijde investeert in een fietsvriendelijke Kerkstraat Gudrun Steen

10 oktober 2020

11u16 0 Koksijde In de loop van volgend jaar start de heraanleg van de Kerkstraat in Koksijde-Dorp. Maandagavond komt het dossier op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur wil vooral een fietsvriendelijkere woonbuurt.

Na de herinrichting van de Zeelaan, het Hegerplein en de Noordstraat in Koksijde-Dorp is het volgend jaar de beurt aan de Kerkstraat. “Als fietsgemeente kiezen we ervoor om aparte fietspaden aan te leggen”, verduidelijkt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) de werken. “Waar dat niet kan, opteren we voor fietssuggestiestroken. Alle voetpaden steken we in het nieuw. Aan de kant van het kerkhof komt er een parkeerstrook met bomen. Het plein bij de kerk zullen we visueel laten doorlopen over de rijweg. De rotonde bij de Galloperstraat verdwijnt zodat we daar meer overzicht kunnen bewaren. Ook dat zal de veiligheid voor de zwakke weggebruiker verbeteren. Tot slot laten we gescheiden riolen aanleggen.” De gemeente heeft een budget van 1.250.000 euro klaar voor de werken.