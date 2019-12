Koksijde in kerststemming met ijspiste en meer dan 100.000 lampjes GUS

13 december 2019

09u54 0 Koksijde Morgen zaterdag opent Koksijde zijn ijspiste voor het gemeentehuis. Het team Technieken deed zoals elk jaar zijn best om extra sfeer te brengen in de gemeente met schitterende creaties. Een impressie.

Koksijde belooft schaatspret vanaf morgen tot 5 januari en dat op een piste in open lucht. Bij de smulhuisjes kan je je verwarmen met een hapje en drankje. Vanaf morgen tot vrijdag 20 december is de piste open van 14 tot 21.30 uur, op kerst- en oudejaarsavond is dat van 10 tot 17.30 uur en op alle andere dagen van 10 tot 21.30 uur. Volwassenen betalen vier euro, kinderen jonger dan zestien jaar twee euro. Schaatsen huren kost twee euro. Handschoenen zijn verplicht. Af en toe plant Koksijde activiteiten. Zo kijkt het uit naar een dagje stijlvol shoppen op 21 december dat afgesloten wordt met de feeërieke optocht Mariage Fantastique om 18 uur van Koksijde-Dorp richting de zee.

Twinkelende lichtjes

Nog tot zondag 5 januari kan je in Koksijde genieten van de kerstlichtjes en dat loont ook dit jaar de moeite. Het team Technieken onder leiding van Neal Baelen legde een aantal nieuwe accenten. “In totaal branden er meer dan 100.000 lampjes en dat betekent liefst zes kilometer lichtsnoer”, duidt Neal. “Langs de Albert I-laan in Oostduinkerke schommelt een sneeuwman, in de Zeelaan in Koksijde-Bad plaatsten we kerstbalzetels en op het Hegerplein zorgt een verlichte kerstboom voor sfeer. Het zijn maar een paar blikvangers. We hebben alles in eigen beheer gemaakt. Sinds mei dit jaar zijn we daarmee bezig.” De lichtjes branden elke dag van 7 tot 9 uur en van 15 tot 23 uur. Op kerst- en oudejaarsavond kan je tot ’s anderendaags 9 uur genieten van de kerstlichtjes.