Koksijde heeft zijn ‘poort’ terug op drukke rotonde GUS

17 oktober 2019

Deze zomer moesten de Koksijdenaren 'de poort' missen op de rotonde halfweg de Zeelaan in Koksijde-Bad. De constructie is hersteld en wordt vandaag donderdag terug geplaatst.

Net voor de zomer besliste het gemeentebestuur om de metalen constructie op de rotonde af te breken voor de veiligheid. De dragende structuur was versleten waardoor het gevaar steeg dat er platen konden loskomen. ‘De poort’ zoals de inwoners het kunstwerk noemen werd gedemonteerd, hersteld en vandaag wordt het teruggeplaatst. De fontein is verdwenen, in de plaats komt groen. Centraal onder de poort ligt er een verharding waarop de gemeente een blikvanger kan plaatsen. Rond de kerstperiode is dat bijvoorbeeld een lichtconstructie. De aanstraling van de poort gebeurt met duurzame LED-verlichting die het verkeer niet zal hinderen. Het kunstwerk staat er al twintig jaar en is volgens burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) beeldbepalend. Het is een ontwerp van Buro Voor Vrije Ruimte uit Gent samen met kunstenaar Yves Desmet.