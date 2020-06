Koksijde heeft deze zomer een zone exclusief voor de bijna 3.000 watersporters Gudrun Steen

03 juni 2020

16u59 2 Koksijde Bijna 3.000 watersporters telt Koksijde en die krijgen in juli en augustus vrij spel in een zone van 1,7 kilometer tussen de surfclubs Sycod en Windekind. Daarnaast zijn er zwemzones en een stuk strand waar je alleen mag wandelen en paardrijden.

Het voorbije pinksterweekend alleen al vonden 300 brandingsporters de weg naar de zone tussen de clubs Sycod en Windekind in Koksijde. Dat waren niet alleen surfers maar ook kiters en suppers. Het toont aan dat steeds meer mensen op het strand en in de zee sporten.

In februari al lichtte Koksijde zijn plan toe om één grote watersportzone te ontwikkelen en het zwemmen te verbieden bij Duinpark. Nu heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer daarvoor de toelating met advies van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust.

Surfclubs

De exclusieve watersportzone tussen de surfclubs Sycod en Windekind geldt enkel in juli en augustus en is 1,7 kilometer lang. Er zijn dan nog twee kleiner insteekzones in Koksijde wat maakt dat de watersporters in totaal een gebied van 2,5 kilometer hebben. “Het aantal watersporters is de laatste vijf jaar gestegen tot bijna 3.000 op vandaag”, zegt diensthoofd Strand en Zwembaden Korneel Boeve. “De watersportzone geldt net zoals andere zwemzones in juli en augustus. Daarbuiten kunnen de watersporters hun hobby beoefenen bij de club. We zetten voor de watersporters tijdens de zomer een bootteam met twee redders in en een redder aan de waterlijn.”

Naast de zone voor de watersporters is er nog 4,5 kilometer zwemzone. Enkel bij de Schipgatduinen in Oostduinkerke zijn er geen activiteiten op het strand of in de zee toegelaten. Daar mag je enkel wandelen en paardrijden. Naast het schrappen van de zwemzone bij Duinpark zijn daar ook de 47 strandcabines verdwenen. Die staan verderop in Oostduinkerke.

Oppositiepartij N-VA reageerde al door te stellen dat het pleit voor een watersportzone van 1,4 kilometer het hele jaar door en het behoud van de zwemzone bij Duinpark.