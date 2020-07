Koksijde geeft geen 40 vuilniszakken meer om geboorte te vieren Gudrun Steen

13 juli 2020

11u36 0 Koksijde Koksijde gaf tot vorig jaar 40 vuilniszakken aan kersverse ouders. Dat vervangt het nu door een premie van 200 euro per kind geboren vanaf januari 2020.

“Veertig vuilniszakken is misschien wel een raar cadeau om bij de geboorte te geven”, geeft burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) toe. “Voortaan schrijven we een premie van 200 euro rechtstreeks op de rekening van de ouders.”

In de gemeenteraad reageert Alain De Coster (Koksijde Vooruit). “200 euro in plaats van 40 vuilniszakken is uiteraard waardevoller. Ik zou ervoor gaan”, grapt hij. “Liever zie ik die premie uitbetaald in bonnen zodat de lokale handel er ook iets aan heeft.”

Adelheid Hancke (N-VA) stelt voor om een pamperbak op het milieupark te plaatsen. “Het onderzoeken waard”, vindt schepen Guido Decorte (LB).