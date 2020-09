Koksijde en Nieuwpoort sluiten zich aan bij protest De Panne tegen 46 windmolens in Duinkerke Gudrun Steen

14u34 0 Koksijde Op 15 september start het openbare onderzoek voor het windmolenpark in Duinkerke. De gemeente De Panne heeft al een juridisch expert aangesteld om zich te wapenen tegen dat project met 46 windmolens. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) deelt mee dat zowel Koksijde als Nieuwpoort hun buurgemeente steunen in haar protest.

Vorige week nog uitte burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne zijn bezorgdheid over het geplande windmolenpark in Duinkerke op 10 kilometer van zijn gemeente. “We begrijpen dat en samen met Nieuwpoort zullen we op de gemeenteraad van september een bezwaarschrift tegen dat project laten stemmen”, deelde burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) mee tijdens de gemeenteraad. “Schepen Guido Decorte heeft al een eerste overleg gehad daarover. Iedereen maakt zich zorgen. Tien kilometer is niet zo ver dus die grote windmolens zullen we zeker zien. Bovendien zijn ze gepland in de vaarroute van veel pleziervaarders die hun ankerplaats in de jachthaven van Nieuwpoort hebben. Niet toevallig kiest Frankrijk voor zo’n project voor een ligging dichtbij de grens. Denken we maar aan de kerncentrale in Graveline. Ik betwijfel of de Fransen rekening zullen houden met ‘Le Petit Belge’ maar we zullen doen wat we moeten doen.”