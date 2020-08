Koksijde en Nieuwpoort nemen voorlopig geen extra maatregelen Gudrun Steen

11u44 0 Koksijde De Panne roept vandaag zondag op om De Panne roept vandaag zondag op om niet naar de gemeente te komen omdat het er te druk is. Koksijde en Nieuwpoort volgen voorlopig niet.

“Ik wandel momenteel op het strand en de drukte valt goed mee”, reageert Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) zondagmiddag. “We stellen vast dat de toeristen de mondmaskers dragen op de Zeedijk en in het commerciële centrum. Ook gisteren zaterdag waren er geen incidenten. De maatregelen die we eerder namen, werpen hun vruchten af.”

Al drukkere weekends gekend

Ook Nieuwpoort weert dagjestoeristen niet. “Dat is nog niet nodig”, onderlijnt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We hebben al drukkere weekends gehad. Ik stel vast dat iedereen tot nu toe zijn of haar gezond verstand gebruikt. Uiteraard volgen we alles goed op en houden we de situatie nauwlettend in het oog. Ons systeem met verschillende zones op het strand werkt voortreffelijk.”