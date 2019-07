Koksijde betaalt jaarlijks 15.000 euro voor een bankautomaat in Sint-Idesbald GUS

08u12 0 Koksijde Vorig jaar verdween de laatste bankautomaat uit Sint-Idesbald. Dat bracht nogal wat protest met zich mee en verschillende partijen maakten er een verkiezingspunt van. De gemeente heeft nu een mondeling akkoord met PNB Parisbas Fortis en betaalt jaarlijks 15.000 euro voor een bankautomaat.

“In onze gemeente wonen veel senioren die vaak niet meer mobiel zijn. Anderzijds willen toeristen in de badplaats waar ze logeren geld uit een automaat kunnen halen”, schetst burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Gelukkig hebben we nu een overeenkomst waardoor tegen eind dit jaar opnieuw een bankautomaat zal staan in Sint-Idesbald. Waar die precies zal komen, is nog niet duidelijk maar misschien is het toerismekantoor wel een optie. We moeten alles technisch nog onderzoeken. De overeenkomst loopt voor drie jaar en jaarlijks betaalt de gemeente 15.000 euro. Ook de huur van het lokaal waar de automaat zal komen is voor onze rekening.” Alle politieke partijen juichten de beslissing toe. N-VA pleitte voor een locatie in het commerciële centrum. Koksijde Vooruit moedigde de gemeente aan een gratis opleiding digitaal bankieren te organiseren voor senioren. Als tussentijdse oplossing had Koksijde nog gezorgd voor een shuttlebus tussen Sint-Idesbald en Koksijde maar die rijdt niet meer.