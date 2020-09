Koksijde benoemt Katrien Terryn officieel als Oostduinkerkse garnaalvisser te paard Gudrun Steen

14 september 2020

11u50 2 Koksijde Haar examen heeft Katrien Terryn (27) een tijdje terug met brio afgelegd maar op de officiële aanstelling was het even wachten. Dat gebeurde het voorbije weekend tijdens de kermis in Oostduinkerke.

Katrien is na Nele Bekaert de tweede vrouwelijke garnaalvisser en de zeventiende van het hele gezelschap. Ze is van Brussel afkomstig maar vond de liefde in Oostduinkerke bij paardenvisser Dominique Vandendriessche. Hij was ook haar coach die haar de finesses van het ambacht bijbracht.

Chaos

De coronacrisis zorgde voor nogal wat chaos in het traject dat Katrien heeft afgelegd. Het geplande examen van 15 april werd uitgesteld. Uiteindelijk vond het pas op 29 juni plaats. Het diploma had ze dan wel op zak, de toeristische demonstraties van alle paardenvissers werden deze zomer afgelast. Tot slot moest de enthousiaste dame ook nog even wachten op de officiële aanstelling.

Het was trouwens dubbel feest het voorbije weekend, want Katrien mag een jaar langer eredame zijn naast Mieke Garnaal Elouise en tweede eredame Celeste.

Champagne

En ook de andere vrouwelijke paardenvisser Nele Bekaert heeft nieuws. “Ik sta afgebeeld op de nieuwe champagnecapsule die de Koninklijke Orde van de Paardevisser heeft uitgebracht. Het is de tiende capsule na Xavier Vanbillemont, Eddy D’Hulster, Johan Vandendriessche, Maurits Denecker, Marius Dugardein, Jan van Massenhove, Bernard Debruyne, Stefaan Hancke en Johan Casier.”

De flessen worden per 6 verkocht aan 144 euro. Bestellen kan tot het einde van de maand. Vanaf 25 oktober kan je de bestelling afhalen in restaurant Islandia in Oostduinkerke. Info: info@ordevandepaardevisser.eu.