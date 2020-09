Koksijde beloont fietsende en stappende schoolkinderen met digitale munten Gudrun Steen

16 september 2020

09u06 0 Koksijde Vorig schooljaar lanceerde Koksijde de digitale munten mét succes want er namen 442 kinderen deel. Met die virtuele centen kunnen ze shoppen bij de lokale handel. Omdat het een ongewoon schooljaar was met minder schooldagen krijgen de deelnemers in oktober dubbele punten.

Tijdens de week van de mobiliteit, die volop aan de gang is, laat Koksijde weten dat het systeem met digitale munten een vervolg krijgt. “We willen kinderen stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan”, duidt schepen Lander Van Hove (LB). “De 442 leerlingen die vorig schooljaar meededen hebben samen 146.296 kilometer gefietst of gestapt. Ze verdienden 38.671 bucks. Dat is omgerekend 3.867,10 euro die ze mogen besteden bij de lokale handel die meedoet. Negen handelaars hebben toegezegd maar dat aantal zal hopelijk nog oplopen. We hebben beslist dat alle registraties in oktober dubbel meetellen na het ongewone, vorige schooljaar met minder dagen op school.”

Leerlingen die meedoen krijgen een tag die ze bij aankomst registreren met een scanner. De scholen die meedoen zijn leefschool De Letterzee, Vrije Basisschool De Ark, Vrije Basisschool Oostduinkerke en de gemeentescholen in Oostduinkerke en Koksijde.

Nog deze week doet Koksijde mee aan de strapdag. Komende vrijdag wordt iedereen aangemoedigd om niet met de wagen naar school te komen.