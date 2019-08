Koksijde beleeft zijn eerste zomereditie

van Night of the Proms met bravoure GUS

01 augustus 2019

22u06 22 Koksijde Een historisch moment was het in Koksijde donderdagavond. De kustgemeente kreeg de eer om de eerste zomereditie van Night of the Proms te mogen organiseren. 7.000 mensen genoten van een avond vol ambiance, sfeer en uiteraard heel veel muziek.

En óf de eerste zomereditie een succes was: de cijfers liegen er niet om. “We verwelkomden 45 journalisten en 300 vips”, laat evenementenmanager Peter Bruneel weten. “Liefst 73 muzikanten stonden op het immense podium voor de OLV Ter Duinenkerk. De technische crew telde 30 man en die zorgde ervoor dat 10 trailers technisch materiaal geïnstalleerd waren. Door de 120 micro’s was de klank optimaal. En dat de crew, het orkest en de artiesten goed kunnen eten, bewijzen de 582 maaltijden die we hen serveerden. Tijdens de voorstelling verlichtten meer dan 300 lampen de kerk.” De avond was helemaal uitverkocht. Parkeren kon langs de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Bliecklaan.

Volgend jaar opnieuw

Lady Linn, John Miles, Gers Pardoel, Regi, Gérard Lenorman en Milow ontroerden het publiek en brachten ambiance. Wie dat ook deed, was zanger/presentator Bart Peeters. Het duurde een tijdje vooraleer het publiek was opgewarmd. De zwangere Lady Linn debuteerde op The Proms. John Miles daarentegen was er van bij het begin bij. Gers Pardoel kreeg de handen van het publiek voor het eerst in de lucht. Een leuk moment was toen Bart Peeters Noël en Caroline uit de toeschouwers koos om even op het podium te komen voor een klein muzikaal intermezzo. Voor herhaling vatbaar? Zeker! Burgemeester Marc Vanden Bussche kondigde meteen aan dat er volgend jaar opnieuw een zomereditie van Night of the Proms plaatsvindt in Koksijde.