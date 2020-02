Koksijde behoudt als enige West-Vlaamse gemeente de wereldbekermanche cyclocross GUS

13 februari 2020

15u14 0 Koksijde Zondag 22 november vindt de jaarlijkse wereldbekermanche cyclocross plaats in de Koksijdse duinen. Een opluchting voor de gemeente dat het er opnieuw bij is. Middelkerke en Ruddervoorde waren ook kandidaat maar grepen naast een plaats.

Daardoor is Koksijde de enige West-Vlaamse gemeente die een wereldbekermanche mag organiseren. “De Vlaamse duinencross is al jaren een vaste waarde in onze gemeente”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Het is een geliefd evenement bij zowel de sporters als het publiek. Toeristisch heeft het ook zijn belang want veel toeschouwers koppelen er een weekendje aan zee aan vast. We zijn opgelucht dat Koksijde één van de veertien gemeenten is op het lijstje wereldbekermanches van de Internationale Wielerunie. In België zijn de manches in Overijse, Zonhoven, Wachtebeke, Antwerpen, Diegem, Koksijde en Namen. Daarnaast worden er nog zeven in het buitenland gereden.”