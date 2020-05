Koksijde begeleidt zijn ondernemers één voor één Gudrun Steen

11 mei 2020

11u42 0 Koksijde Koksijde zet in de Zeelaan en de Strandlaan coronacoaches in om toezicht te houden op de maatregelen. Daarnaast worden alle ondernemers persoonlijk opgebeld en begeleid.

De gemeentemedewerkers van Koksijde belden om en bij de 500 ondernemers op om hen te vragen of ze extra beschermingsmateriaal nodig hebben. Een 160-tal die niet opnamen, krijgen een mail of bezoek. De technische diensten legden 313 afspraken vast om in totaal 225 handgels, een 200-tal pakketten handschoenen, 2170 mondmaskers en bijna 160 plexiplaten te verdelen.

In de winkelstraten moedigt Koksijde aan om rechts te wandelen. Om klanten aan te moedigen de juiste regels te volgen staan er coronacoaches. Voorlopig zijn die aanwezig in de Zee- en Strandlaan. Tot slot krijg je op www.koksijde.be/koopkoksijde een overzicht van alle ondernemers. De dienst Lokale Economie is elke werkdag van 9 tot 12 uur bereikbaar op 058 53 30 36 of mail economie@koksijde.be.