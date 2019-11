Koksijde bedankt zijn vrijwillige K-ambassadeurs GUS

11u06 0 Koksijde Koksijde leidde een vijftal jaar terug 103 K-ambassadeurs op. Dat zijn vrijwilligers die na een opleiding bezoekers gidsen in Koksijde. Als dank kregen ze van de gemeente drie workshops cadeau.

“Elke K-ambassadeur heeft een algemene opleiding gevolgd. Enkel die mensen laten we toe om de toeristische gidsbeurten te geven”, legt Ann-Sofie Beun van de dienst Vrije Tijd uit. “We hebben vrijwilligers voor natuur, cultuur en erfgoed, toerisme, Navigo en Ten Duinen. Van de 103 ambassadeurs kwamen er 52 naar het dankfeest dat we voor de tweede keer hebben georganiseerd. We gaven de deelnemers drie workshops cadeau. Die gingen over hoe je de betrokkenheid van de bezoeker kan verhogen in een gidsbeurt, hoe je met vragen de interesse kan opkrikken en hoe je een rondleiding voor verschillende generaties boeiend kan houden.”