Koersfiets gestolen tijdens bezoek aan schoonouders Bart Boterman

25 juni 2020

13u48 0 Koksijde In de Albert I-laan in Koksijde is woensdag een koersfiets gestolen.

De witte Ridley stond in een achtertuin van een woning en was slotvast. De eigenaar was net op bezoek bij zijn schoonouders toen zijn fiets werd gepikt. De man deed aangifte bij de politie.