Koen Ringoot volgt Rita Gantois op als Koksijds gemeenteraadslid Gudrun Steen

02 september 2020

11u43 0 Koksijde Koen Ringoot (63) heeft tijdens de raad in Koksijde de eed als gemeenteraadslid bij oppositiepartij N-VA afgelegd. Hij volgt Rita Gantois (62) op die na een kwarteeuw politiek engagement dit hoofdstuk afsluit.

Koen Ringoot is licentiaat in de psychologie met als specialisatie motivatiepsychologie. Begin jaren tachtig ging hij als psycholoog aan de slag in de Windroos in Oostduinkerke. Vervolgens richtte hij zijn eigen privéschool Au Petit Lorrain op in Middelkerke. In 1993 verhuisde hij dat initiatief naar Oostduinkerke en veranderde de naam naar Leerwijzer. ‘Vraag niet om een lichtere last maar vraag om sterkere vleugels’, dat is zijn levensmoto. Koen heeft drie kinderen en drie kleinkinderen.

Rita Gantois maakt plaats voor Koen. Het was op vraag van Jan Loones en wijlen Yves Boullet dat ze zich verkiesbaar stelde in 1994. Met succes, want ze werd meteen OCMW-voorzitter. Daarna zetelde Rita trouw in de gemeenteraad. Tussen januari 2016 en eind 2018 was ze schepen van Cultuur, Erfgoed en Internationale Samenwerking. Haar politieke interesse reikte nog verder want vijf jaar lang was ze voor N-VA federaal kamerlid. Ook Rita heeft drie kinderen en is ondertussen oma van zes kleinkinderen.