Knutsel zelf een ijsje, maak er een foto van en maak kans op een zomer lang elke dag een ijsje Gudrun Steen

07 april 2020

16u11 0 Koksijde Elke dag van de zomervakantie een gratis ijsje. Wie droomt daar nu niet van? Waag je kans en doe mee aan de originele wedstrijd die VVV Koksijde-Oostduinkerke bedacht. Een aandachtspunt: de winnaar moet elke dag zelf om zijn of haar ijsje naar Koksijde.

De inzet van de wedstrijd is een invulkaart met daarop 62 keer ‘goed voor 1 ijsje’. Dat maakt dus elke dag van de zomervakantie één bolletje ijs met smaak naar keuze op een hoorntje of in een potje. Voorlopig zijn er twee ijsjeszaken uit Koksijde en Oostduinkerke die meedoen maar volgens de VVV, die de wedstrijd organiseert, zal dat aantal zeker nog oplopen. Wie buiten Koksijde woont en zou winnen, zou dan elke dag naar de kustgemeente moeten. Geen nood, je kan ook op één dag alle 62 ijsjes bestellen maar dan moet je wel met een grote groep komen of een enorme ijsjesliefhebber zijn. En de gemeente benadrukt dat mocht door de coronamaatregelen een dagelijkse rit naar Koksijde niet kunnen, de prijs met uitstel overhandigd zal worden.

Hoe maak je nu kans op die smakelijke verwennerij?

Maak in jouw huis of tuin een origineel ijsje, trek er een foto van en stuur die voor 28 mei via de wedstrijdpagina op www.visitkoksijde.be/zomeractie. Hoe de ijsjes gemaakt zijn, speelt geen rol. Je mag ze schilderen, knutselen, boetseren, uit de 3D-printer laten rollen of met krijtjes op de grond tekenen. Als het maar creatief is. Op 1 juni verschijnen alle foto’s op de Facebookpagina van Koksijde-Oostduinkerke. Het beeld dat daarna in twee weken tijd de meeste likes heeft verzameld, wint. Op 25 juni weten we wie de winnaar is.