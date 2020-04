Kliklijn voor tweedeverblijvers aan de kust? “Welnee, dit is gewoon het nummer van onze dispatching. Maar meldingen zijn welkom” Bart Boterman

02 april 2020

10u05 0 Koksijde Dat tweedeverblijvers uit het binnenland niet welkom zijn aan de kust tijdens de paasvakantie, is inmiddels geweten. De politie zal er streng op toe zien en deelt boetes van 250 euro uit. Even ontstond in de media zelfs de indruk dat er een kliklijn werd geopend in de politiezone Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne): 058/53.30.00. “Maar dit is gewoon het nummer van onze dispatching. Als je bijvoorbeeld getuige bent van een inbraak, mag je daarop bellen. En ja, ook wanneer je ziet dat mensen aankomen op hun tweede verblijf. Want dat is in deze tijden nu eenmaal verboden.”

“Er zijn nog steeds heel wat tweedeverblijvers die, ondanks het verbod, tóch naar onze zone komen en vinden dat ze boven de wet staan. Maar het is simpel: je thuis is waar je domicilie staat. Wij hanteren deze duidelijke lijn om nieuwe besmettingen in onze regio zo veel mogelijk te beperken. Gelijk welke uitleg of uitvlucht werkt niet”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. “Wij hebben enerzijds de oudste bevolking van het land en anderzijds zijn onze ziekenhuizen zijn niet voorzien op een toevloed van mensen uit het binnenland. Toch komen nog veel mensen ’s nachts, gebruiken ze sluipwegen of het openbaar vervoer om aan onze controles te ontglippen. Maar dankzij ons ANPR-cameranetwerk weten we goed genoeg wie hier onterecht aanwezig is. Zij mogen een bezoekje verwachten en worden huiswaarts gestuurd, met een proces-verbaal”, gaat Ine Deburchgraeve verder.

“Is dat klikken? Voor ons niet”

En er wordt ook gerekend op burgerzin. “Wie ziet dat huizen van tweedeverblijvers plots toch bevolkt zijn, mag ons dat melden en dan gaan wij langs. We zijn inderdaad streng, maar zonder handhaving hebben regels geen zin. Sommige inwoners maakten al meldingen op onze facebookpagina over aanwezigheid van tweedeverblijvers. Daarom hebben we het nummer van onze dispatching (058/53.30.00) nog eens hebben verspreid als reactie. Al snel werd dit opgepikt alsof we een kliklijn hebben geopend, maar dat klopt niet. Als je getuige bent van bijvoorbeeld een inbraak, een vechtpartij of verdachte handelingen mag je dat nummer al altijd bellen. Voor de aanwezigheid van tweedeverblijvers is dat nu niet anders. Is dat klikken? Voor ons niet. Wij willen de verspreiding van het coronavirus tegenhouden en proberen de wet maximaal te handhaven”, besluit Deburchgraeve.