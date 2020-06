Kleurrijke strandcabines van Cabine Art sieren vanaf volgend weekend strand in Sint-Idesbald Gudrun Steen

17 juni 2020

11u01 0 Koksijde Vanaf 22 juni kan je jouw plaats reserveren voor de gratis rondleiding langs de beschilderde strandcabines van Cabine Art in Sint-Idesbald. Die staan volgend weekend op het strand en blijven er tot september. En er valt iets te winnen.

Van 27 juni tot en met 13 september staan er op het strand in Sint-Idesbald 42 kleurrijke strandcabines. De twaalfde editie van de openluchttentoonstelling Cabin Art kan doorgaan. Het thema ‘dak’ was gelinkt aan een tentoonstelling in Ten Bogaerde maar die expositie is uitgesteld naar volgend jaar. De deelnemers hebben het woord ‘dak’ breed geïnterpreteerd en tonen uiteenlopende technieken zoals olieverf, acryl, fotografie en computertechnologie. Vanaf 22 juni kan je hier reserveren voor de gratis rondleidingen op 11 en 25 juli en op 8 en 22 augustus. De gidsbeurt start telkens om 11 uur aan het toeristisch kantoor. Door mee te doen aan de publiekswedstrijd maak je kans op een geschenkpakket. Het enige wat je moet doen, is stemmen op jouw favoriete cabine. Het wedstrijdformulier is in het toeristisch kantoor verkrijgbaar.