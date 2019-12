Kleinere vuilzak, zelfde prijs. Koksijde is duidelijk: gebruik de rolcontainer GUS

10 december 2019

14u35 0 Koksijde Vanaf 1 januari is de huisvuilzak in Koksijde niet 60 maar 40 liter groot. De prijs blijft wel op één euro per zak. “We willen onze inwoners stimuleren de rolcontainer te gebruiken voor hun restafval. Dat is het goedkoopste”, onderlijnt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

De container voor het groente- , fruit- en tuinafval is al goed ingeburgerd in Koksijde. Jan Vandromme van de milieudienst telt 4000 gebruikers. De rolcontainer voor restafval staat bij 2000 gezinnen en dat kan beter. “De voorbije tien jaar is de berg restafval in onze gemeente gedaald met een kwart. Het meest recente cijfer uit 2017 zegt dat een Koksijdenaar gemiddeld 212 kilo restafval per jaar heeft. Dat afval vliegt nog te vaak in de vuilzak daarom passen we het tarief aan. Het is te zeggen, we verkleinen de vuilzak maar behouden het tarief. Zo willen we onze inwoners stimuleren om de rolcontainer te gebruiken. We merken dat wie zo’n container gebruikt veel minder restafval verbruikt want je betaalt per kilo vijftien cent. Daarenboven is een container veel ergonomischer voor de mannen van de vuilkar. We maken ons sterk dat we de hoeveelheid restafval ook de komende tien jaar met een kwart kunnen dalen.” Wie nog vuilzakken heeft van 60 liter kan die nog gebruiken maar koop geen nieuwe voorraad meer aan. De gemeente geeft ook geen pak gratis vuilzakken meer.

En er is nog meer milieunieuws in Koksijde. In een eerste fase zal de gemeente veertien afvalstraatjes inrichten in de toeristische zones. In Nieuwpoort bestaat dat al. Het gaat om verschillende ondergrondse containers waarin je de afvalfracties gesorteerd kan achterlaten. De centralisatie zorgt voor een groter gebruiksgemak.