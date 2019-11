Kleine 19.000 euro aan onbetaalde belastingen en boetes geïnd tijdens controles op zwaar vervoer in Nieuwpoort en Oostduinkerke Bart Boterman

06 november 2019

18u15 0 Koksijde De politie Westkust en de Vlaamse Belastingsdienst hebben dinsdag samen zo’n 18.735 euro geïnd tijdens een grootschalige verkeersactie in de Toekomstlaan in Oostduinkerke en de Kinderlaan in Nieuwpoort. De focus lag op zwaar vervoer.

“Onze verkeersdienst en de Vlaamse Belastingdienst scanden samen 1144 nummerplaten. Dankzij het scansysteem konden ze zien welke voertuigen geseind staan en welke voertuigen geen verkeersbelasting betaalden. De actie leverde 5.473 euro aan achterstallige verkeersbelastingen op”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster politie Westkust. “Bovendien stelde de politie Westkust nog voor 13.262 euro aan onmiddellijke inningen op ter plaatse door vastgestelde inbreuken.”

Twee chauffeurs droegen geen gordel, twee waren niet in orde met hun vervoersvergunning en twee reden rond met een vervallen tachograaf. Nog twee bestuurders werden betrapt met een ongekeurde snelheidsbegrenzer en twee anderen hadden hun lading niet correct gezekerd. Tot slot week een chauffeur van uitzonderlijk vervoer af van zijn doorgegeven reisweg en deed een andere chauffeur van uitzonderlijk vervoer geen verplichte voorverkenning. “Wij zetten sterk in op dergelijke acties en zullen deze in de toekomst maandelijks houden. De resultaten bewijzen immers dat ze meer dan nodig zijn”, besluit Deburchgraeve.