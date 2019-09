Kinderen en jongeren krijgen nieuwe fiets van Kiwanis GUS

06 september 2019

11u04 0 Koksijde De dames van Kiwanis Bachten de Kupe, La Joconde, verrasten de kinderen van De Rozenkrans en De Steiger in Oostduinkerke en die van de Zonnewende in Veurne met een nieuwe fiets.

Eerst even voorstellen. Kiwanis Bachten de Kupe, La Joconde is een nieuwe vereniging die bestaat uit een achttiental dames uit Groot-Alveringem en omstreken die zich willen inzetten voor goede doelen in het belang van kansarme kinderen. Ann Van Severen is de stichtend voorzitter. De naam La Joconde is geïnspireerd op de legendarische dame Mietje Boeuf uit Oudekapelle. Die weigerde tijdens de Eerste Wereldoorlog haar huisje in volle frontlinie te verlaten. Ze kookte liever voor de Belgische en Franse soldaten en kreeg de bijnaam La Joconde oftewel Mona Lisa. “Er zijn in onze regio veel kinderen met een zorgvraag en die willen we steunen”, verduidelijkt Christel Veris, verantwoordelijke voor de communicatie binnen de vereniging. “We verkopen sleutelhangers en onze eigen Joconde-cocktail en -mocktail. Ook via netwerking proberen we fondsen te werven. Tijdens een uitverkoop konden we voordelig nieuwe fietsen aankopen. Die verdeelden we onder De Rozenkrans en De Steiger in Oostduinkerke en Zonnewende in Veurne. We willen alle kinderen van zes tot achttien jaar de kans geven om veilig tijdens en naar naschoolse activiteiten te kunnen rijden. We roepen mensen op om hun nog bruikbare fietsen en fietshelmen te komen brengen naar Het Bloesemhof in Gijverinkhove.” Dat project heet ‘Veilig op de fiets’ en is het tweede goede doel dat de vereniging steunt. Het eerste is ‘Geluk ligt in een klein (k) hoekje. Kinderen van Zonnewende en De Steiger waren zo in de wolken na hun bedrijfsbezoek aan Destrooper in Lo dat Kiwanis een baknamiddag organiseerde in hotelschool Ter Duinen. De dames van La Joconde willen dat project nog verder uitbouwen.