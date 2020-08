Keukenmedewerker test positief: Koksijdse Yachting Club dicht, zeilkampen geannuleerd Gudrun Steen

15 augustus 2020

13u31 0 Koksijde Gisteren testte een keukenmedewerker van de KYC in Koksijde positief op Covid-19. De club is gesloten en de 40-tal medewerkers van de strandbar en de zeilschool worden deze namiddag allemaal getest.

Samen met de ziekenhuizen van Veurne en Ieper worden alle medewerkers op dit moment getest in de Kerkepannezaal. “De club heeft alle coronavoorschriften nauwlettend gevolgd”, onderlijnt Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Ik denk maar aan de bediening met mondmaskers, de klanten die in openlucht zitten en de registratieplicht. De sluiting van de club is voor onbepaalde duur tot alles weer onder controle is.”

Op de website van de KYC lezen we dat de club negen dagen gesloten zal blijven. Daarna wordt iedereen nogmaals getest. De zeilkampen voor de volgende twee weken zijn geannuleerd. Wie daarvoor ingeschreven was, zal nog gecontacteerd worden Individueel sporten kan nog zonder gebruik te maken van de kleedkamers en met het naleven van alle veiligheidsvoorschriften.