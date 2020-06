Keuken van restaurant Peper en Zout brandt volledig uit: zaak moet voor onbepaalde tijd de deuren sluiten Siebe De Voogt

28 juni 2020

17u43 41

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Koksijde In de Albert I-laan in Oostduinkerke heeft zondagnamiddag een zware brand gewoed in restaurant Peper en Zout. De zaak moet voor onbepaalde tijd de deuren sluiten.

Het vuur brak even voor 16.30 uur uit in de keuken van het restaurant. De brand woedde bijzonder hevig, want meteen sloegen vlammen uit het raam naar buiten. De brandweerposten van Oostduinkerke, Koksijde en Nieuwpoort snelden ter plaatse en hadden het vuur relatief snel onder controle. Toch konden ze niet voorkomen dat de keuken van Peper en Zout volledig afbrandde. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Parket en politie verzegelden de keuken voor verder onderzoek. Volgens de eerste berichten wijst alles wel op een accidentele oorzaak. Zeker is dat de gevolgen voor het restaurant bijzonder zwaar zijn. De zaak moet voor onbepaalde tijd de deuren sluiten.