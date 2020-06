Keuken van restaurant Peper en Zout brandt volledig uit: “Dit is een ramp zo vlak na de coronacrisis” Siebe De Voogt

28 juni 2020

17u43 118 Koksijde In de Albert I-laan in Oostduinkerke heeft zondagnamiddag een zware brand gewoed in restaurant Peper en Zout. De keuken brandde volledig uit, waardoor de zaak voor onbepaalde tijd de deuren moet sluiten. Voor zaakvoerder Wim Slosse een nieuwe tegenslag na de verplichte sluiting door de coronacrisis. “Dit is een ramp”, zucht de man.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De hulpdiensten werden rond 16.30 uur naar het restaurant in hartje Oostduinkerke geroepen. Zaakvoerder Wim Slosse was toen een boodschap gaan doen. “Ik was net op de terugweg toen ik te horen kreeg dat het brandde in mijn restaurant. Ik was compleet in shock. Mijn afwasser was nog aanwezig toen ik naar de winkel vertrok. Toen de brand uitbrak, moet hij net vertrokken zijn. Alles is razendsnel gegaan.”

Frietketel

Vermoedelijk heeft oververhitting of kortsluiting in een frietketel de brand in de keuken veroorzaakt. De brand woedde bijzonder hevig, want de vlammen sloegen op een bepaald moment uit het raam naar buiten. De brandweerposten van Oostduinkerke, Koksijde en Nieuwpoort snelden ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Toch konden ze niet voorkomen dat de keuken van Peper en Zout volledig uitbrandde.

De brand is een nieuwe tegenslag voor zaakvoerder Wim Slosse. Hij was nog maar sinds 8 juni opnieuw open. “Eerst de coronacrisis en nu dit", zucht de man. “Het is een ramp. De keuken is bijna volledig uitgebrand. De zaal riep vooral rookschade op. Op de muren ligt een laagje roet, dus die zullen wel een nieuw likje verf kunnen gebruiken. Er zit niets anders op dan de deuren te sluiten. Voor hoe lang weet ik nog niet. Morgen (maandag, nvdr) komt een expert van de verzekeringen en dan zullen we mogelijk meer weten.”