Kersverse papa viert iets te uitbundig: 50 uur werkstraf en 800 euro boete Bart Boterman

06 juli 2020

10u55 0 Koksijde Een 30-jarige man uit Alveringem is veroordeeld tot 50 uur werkstraf en 800 euro boete voor een nogal uit de hand gelopen uitgaansnacht op 12 oktober vorig jaar. De man was naar eigen zeggen gaan vieren dat hij vader werd, maar dronk te veel in danscafé De Viking in Oostduinkerke.

De ziekenwagen werd opgeroepen voor iemand die gewond was geraakt in de Witte Burg, een residentiële wijk. Bij aankomst lag de beklaagde er languit op straat, zat en met een bloedende wonde. De man werd ondersteund door de ambulanciers om verzorgd te worden. Hij werd echter agressief, waarop de politie in bijstand kwam. “Dat werkte als een rode lap op een stier. Hij werd dusdanig agressief en begon te slaan en te schoppen naar de inspecteurs. Ook spuwde hij naar hen en naar de ambulanciers. In het ziekenhuis ging zijn spelletje gewoon verder en moest de politie nog eens terugkeren. Door zijn agressieve houding in het ziekenhuis werd hij dan maar meegenomen naar het commissariaat waar hij bestuurlijk werd aangehouden”, aldus de procureur op het proces. Er werd 1 maand cel en 150 euro boete gevorderd.

Beklaagde Rick H. verklaarde op de rechtbank dat hij wakker werd in de cel en zich niets meer herinnerde. Zijn vriendin maakte hem er attent op dat hij had overgegeven in het ziekenhuis en in het politiebureau. De man vroeg de rechter of hij een werkstraf mocht uitvoeren. Daar ging de rechter uiteindelijk op in. Hij kreeg een werkstraf van 50 uur opgelegd. Hij moet ook 800 euro boete ophoesten.