Julie Hendrickx verrassend Belgisch juniorenkampioene: “Heb hier geen woorden voor” Hans Fruyt

20 september 2020

17u53 0 Koksijde Met een verrassende tactiek greep het Doltcini-Corlyp Development Team in het BK voor meisjes junioren in Koksijde de macht. Julie Hendrickx (Bredene) mocht de driekleur aantrekken. Marith Vanhove, de snelste spurter, pakte vijf minuten na Hendrickx zilver voor Julie De Wilde, ploeggenote van Hendrickx.

Door de coronapandemie reden de meisjes nieuwelingen met de meisjes junioren het BK in Koksijde. Net voor de eerste doortocht aan de streep van de junioren weerklonk het startschot voor de nieuwelingen. In de loop van de eerste ronde was juniore Julie Hendrickx alleen voorop gaan rijden. “Waardoor ik in onze tweede ronde bij de nieuwelingen aanpikte”, verduidelijkte de kersverse nationale kampioene. “En ik wist dat mijn ploegmaats in het peloton zouden afstoppen. Van de nieuwelingen kreeg ik hulp van ploeggenote Febe Jooris. Viel het toch stil, dan ging ik weer naar de kop. Om het tempo op te trekken. Iedere doortocht aan de streep tikte ik op mijn horloge om van de speaker te horen welke voorsprong we hadden. Groot was mijn verbazing toen bleek dat we steeds verder uitliepen.”

Na vijf van de zes ronden bedroeg de bonus op Marith Vanhove en co vier minuten. En in de slotronde deden Julie Hendrickx en het steeds kleinere peloton nieuwelingen er nog een minuut bij. De eerstejaarsjuniore was nochtans al zegezeker. “Ik heb er geen woorden voor”, snikte Hendrickx. “Ik dacht dat dit enkel mogelijk was indien we perfect samenwerkten en als we een beetje geluk hadden. Blijkbaar vielen de puzzelstukken goed. Ook toen ik vernam dat onze voorsprong drie minuten was ben ik blijven doorrijden. Ik heb heel veel op kop moeten sleuren. Dit is mijn eerste overwinning dit jaar.”

Een leukere eerste zege kan je niet boeken. Bedenker van dit tactisch plan is Kaat Hannes, ploegleider bij het Doltcini-Corlyp NV Development Team. De gewezen nationale elitekampioene – ze won aan de Lacs de l’Eau d’Heure het BK 2016 – sloot een weddenschap met haar rensters. “Als iemand van onze ploeg de Belgische titel won zou Kaat dinsdag in Anzegem deelnemen aan het nationaal kampioenschap voor vrouwen elite”, verduidelijkte Julie Hendrickx. “Nochtans is ze gestopt met koersen, maar de voorbije weken begon ze weer te trainen.”