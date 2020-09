Julia Grégoire verrast met late uitval sprinters in BK meisjes nieuwelingen: “Alles of niks gespeeld” Hans Fruyt

20 september 2020

18u19 0 Koksijde Waalse winnares in het Belgisch kampioenschap voor meisjes nieuwelingen in Koksijde. Julia Grégoire verraste iedereen met een late uitval en pakte met heel kleine voorsprong de driekleur. Favoriete Anna Vanderaerden – dochter van ex-prof Gert – werd tweede, haar Limburgse gouwgenote Chloe Greenwood derde.

Normaal rijden meisjes nieuwelingen hun BK apart. De coronapandemie stuurde ook die kalender in de war. De nieuwelingen reden in Koksijde samen met meisjes junioren. Eén minuut voor de eerste doortocht van de junioren mochten de meisjes nieuwelingen aan hun titelstrijd beginnen. Ze kregen snel het gezelschap van Julie Hendrickx, die vanuit het juniorenpeloton naar de nieuwelingen sprong. De ploegmaats van Hendrickx stopten in het peloton af en legden zo topfavoriete Marith Vanhove in de luren. Hendrickx hield het tempo bij de nieuwelingen zo hoog mogelijk waardoor de voorsprong van dat eerste pelotonnetje steeds groter werd en tot vijf minuten steeg. Hendrickx was meteen zeker van de juniorentitel.

Het zag ernaar uit dat de titel bij de meisjes nieuwelingen in de sprint zou worden beslecht, maar Julia Grégoire dacht er anders over. Zij zette anderhalve kilometer van de streep alles op alles. “Hanne Gevers was net gesprongen, maar zij viel stil”, vertelt de nieuwe kampioene. “Ik speelde alles of niets. De laatste kilometer probeerde ik zo hard mogelijk te rijden. Voldoende om voorop te blijven en sprinters af te houden.”

Door de mazen van het net

Waardoor Anna Vanderaerden zich met zilver moest proberen verzoenen. “Ik zag pas in de laatste rechte lijn dat er iemand voorop was”, zucht de Limburgse. “Nochtans had ik geprobeerd mij zo goed mogelijk vooraan te houden. Blijkbaar glipte Grégoire door de mazen van het net.”

Chloe Greenwood, lid van crossploeg Proximus-Alphamotorhomes, toonde zich met de bronzen medaille heel tevreden. Zij concentreert zich op het veldrijden. De meid uit Kinrooi – dochter van een Engelse papa – geeft toe dat de sprong van juniore Julie Hendrickx naar het nieuwelingenpeloton een belangrijke invloed had op het koersverloop. “Normaal sluiten alle junioren bij de nieuwelingen aan”, weet Greenwood. “Nu was dat niet het geval. Inderdaad, Hendrickx kreeg veel steun van nieuwelinge Febe Jooris, die uitkomt voor dezelfde ploeg. Kkomen alle junioren bij de nieuwelingen, dan wordt de koers voor ons harder.”