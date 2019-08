Jongetje (7) krijgt ruzie met broer op strand en loopt weg: hulpdiensten zoeken 2.5 uur en vinden hem 2 kilometer verder Bart Boterman

29 augustus 2019

17u40 0 Koksijde In Koksijde en Oostduinkerke is donderdagvoormiddag twee en een half uur lang gezocht naar een vermist jongetje van 7 uit Ohey in de provincie Namen. Ook de procedure drenkeling was opgestart, omdat het jongetje mogelijk in zee verzeild was geraakt. Hij werd zo’n twee kilometer verderop teruggevonden door een alerte politiepatrouille.

Volgens de politie Westkust was de jongen aan onze kust samen met zijn grootmoeder en broertje. Rond 10.15 uur liepen ze over het strand aan de waterlijn, maar plots kreeg het jongetje ruzie met zijn broer en liep hij weg. Dat was ter hoogte van de Gaston Lejeunestraat in Koksijde. De grootmoeder sloeg na een half uur vruchteloos zoeken alarm bij de strandredders en politie. Daarbij werd de procedure drenkeling ingezet omdat de jongen mogelijk in zee was terecht gekomen. De NH90-reddingshelikopter hielp mee zoeken, net zoals de brandweer, strandredders, politiepatrouilles en reddingsboten.

Uiteindelijk werd het jongetje teruggevonden door een politiepatrouille in de Weg der Hoop in Oostduinkerke, zo’n 2 kilometer verderop. Het jongetje was volledig gedesoriënteerd geraakt.