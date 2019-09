Jongeren wapenen tegen armoede met vorming GUS

19 september 2019

13u30 0 Koksijde De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne binden samen de strijd aan tegen gezinsarmoede. Hoe ze dat doen? Door aan alle leerlingen van de secundaire scholen in de Westkust een vormingspakket aan te bieden zodat ze niet in de armoedespiraal komen.

In Nieuwpoort en De Panne leeft één kind op de vier in kansarmoede, in Koksijde is dat 15 procent en in Veurne 11 procent. Hoge cijfers en die willen de vier gemeenten omlaag met het project ‘Een vitesse hoger’. “We zullen de werkwijze binnen de vier ocmw’s wat gezinsarmoede betreft op elkaar afstemmen. Daarnaast bundelen we alle instanties die met die problematiek bezig zijn in een handig overzicht”, zegt projectcoördinator Els Neyrinck. Projectmedewerker Karel Lepla zal dit najaar nog de secundaire scholen informeren over een nieuw vormingspakket. Dat is gericht op alle leerlingen van 12 tot 18 jaar. Hij zal een aantal pilootscholen selecteren die vanaf volgend jaar de lessen rond weerbaarheid en veerkracht kunnen testen. De secundaire scholen gaan er dan vanaf het schooljaar 2020-2021 concreet mee aan de slag. Jongeren ontdekken hoe ze uit de armoede kunnen blijven of hoe ze uit die negatieve spiraal kunnen geraken.