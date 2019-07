Jongeren molesteren fiets van jongedame Bart Boterman

27 juli 2019

15u05 0 Koksijde In de nacht van vrijdag op zaterdag belde een jongedame de politie vanuit de Leopold II-laan in Oostduinkerke nadat enkele onbekende jongeren haar fiets aan het molesteren waren. Dat gebeurde rond 3.40 uur.

De politie kwam ter plaatse maar kon de jongeren, die in de buurt aan het uitgaan waren, niet meer aantreffen. Het zestal was weggerend. De fiets was achtergebleven maar was niet meer rijvaardig. De politie stelde een proces-verbaal op. Mogelijk worden de jongeren nog geïdentificeerd en uitgenodigd voor verhoor.