Jong damhert ontsnapt in Koksijde: veearts moet dier verdoven om het te kunnen vangen Siebe De Voogt

26 oktober 2019

13u15 4 Koksijde Een jong damhert heeft zaterdagmorgen voor commotie gezorgd in Koksijde-Dorp. Het dier kon wellicht ontsnappen en moest uiteindelijk verdoofd worden door een veearts, alvorens de brandweer het kon vangen.

Een patrouille van de politie Westkust merkte het jonge mannetje omstreeks 4.45 uur een eerste keer op in de duinen van Koksijde. Zo’n twee uur later liep het damhert zich klem ter hoogte van wegenwerken aan het kruispunt van de Zeelaan en Robert Vandammestraat. Omdat het dier aan de grote kant was en het niet zeker was of het de omgang met mensen gewoon was, riep het dierenreddingsteam van de Veurnse brandweer een veearts op. Die kon het damhert uiteindelijk vanop afstand met een pijltje verdoven. De brandweer bracht het mannetje over naar een hok bij de dierenarts in Steenkerke, waar hij in alle rust kon ontwaken. Van waar het hert precies vandaan komt, is nog niet duidelijk. Het is volop bronstijd, dus mogelijk was het dier op zoek naar een vrouwtje. De politie Westkust spoort de eigenaar op.