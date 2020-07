Jeroen Meus eert chef Cornelis in pakkend filmpje Gudrun Steen Joyce Mesdag

14 juli 2020

Koksijde In een emotioneel filmpje betuigt tv-kok Jeroen Meus zijn medeleven aan de familie van chef-kok Thierry Cornelis (62) uit Koksijde die In een emotioneel filmpje betuigt tv-kok Jeroen Meus zijn medeleven aan de familie van chef-kok Thierry Cornelis (62) uit Koksijde die gisteren maandag plots overleed na hartfalen. Thierry was één van de leerkrachten van Jeroen Meus in de hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

In zijn onlineboodschap richt Jeroen Meus zich naar de Coxydiens, zoals de oud-leerlingen van hotelschool Ter Duinen zich noemen. “Onze chef is gestorven”, zegt Jeroen Meus. “Het is met geen woorden te beschrijven wat hij voor mij heeft betekend, welke impact hij heeft gehad. Ik hoor het hem nog zo zeggen ‘Haast je’ en als je dan rende dan riep hij ‘En niet lopen hé’. Een klok van een stem had hij. Soms bulderlachte hij maar evenzeer kon hij streng zijn. Hij liet je wel eens met je kop tegen de muur lopen maar altijd stond hij klaar om je nadien weer op te rapen.”

“Chef Cornelis was een legende”

Thierry Cornelis was maandag op weg naar een meeting van de 33 Meesterkoks toen hij plots onwel werd. Een reanimatie in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper bracht helaas geen redding. Met zijn echtgenote Tjörven Ghysdael runde hij 25 jaar met succes het restaurant De Kelle in Koksijde. Hij was ook jaren leerkracht aan hotelschool Ter Duinen. Dit jaar kreeg hij nog de titel van Northsea Chef voor zijn aandacht voor duurzame visserij. Eén van de grondleggers van die vereniging is kok Filip Claeys die ook door Cornelis werd gevormd. “Hij was een legende omwille van zijn kennis en rechtlijnigheid. Hij was geliefd door zijn sympathiek volks karakter”, beschrijft Claeys. “Bij chef Cornelis kon je steeds om raad vragen. We waren blij met een man van zo’n formaat in onze vereniging.

Dat Thierry geliefd was bewijst de stortvloed aan reacties op sociale media. Zowel collega’s als oud-leerlingen laten niets dan lof achter. De uitvaartplechtigheid vindt komende maandag 20 juli plaats in beperkte kring bij Uitvaartcentrum Cornelis in Veurne. Je kan de dienst live meevolgen via de website van het centrum.