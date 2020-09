Jenny’s kunstwerk ‘Gasten’ krijgt plekje in haar thuisdorp Wulpen Gudrun Steen

15 september 2020

11u13 1 Koksijde Op de Dorpsplaats bij de fontein in Wulpen is het kunstwerk ‘Gasten’ onthuld. Het is een creatie van Jenny Reynaert, die zelf ook in die Koksijdse deelgemeente woont.

Jenny kwam zelf met het idee van het kunstwerk op de proppen en de gemeente vond het een goed idee. Koksijde investeerde ruim 27.000 euro in de beeldengroep ‘Gasten’. “Wulpen is aan het groeien door onder meer nieuwe woningen achter de kerk. Een nieuw kunstwerk leek me een mooi idee. Ik ben blij dat de gemeente me daarin gevolgd is”, schetst Jenny.

“Met ‘Gasten’ verwijs ik niet alleen naar de nieuwe inwoners, maar ook naar hoeve Het Gasthof. Het werk bestaat uit drie slanke bronzen figuren tussen 1,8 en 2 meter groot. Het weegt samen 175 kilo.” ‘Gasten’ is niet het eerste project dat Jenny voor Wulpen heeft gemaakt. De beeldengroep ‘Blij weerzien’ aan de Florizoonebrug is ook van haar hand.