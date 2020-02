Jenny Reynaert mag haar kunstwerk ‘Gasten’ plaatsen bij de kerk van haar ‘eigen’ Wulpen GUS

Jenny Reynaert (78) woont al haar hele leven in Wulpen. Ze stelde de gemeente Koksijde voor om in het centrum van Wulpen haar kunstwerk 'Gasten' te plaatsen. De gemeenteraad keurde dat unaniem goed.

“Wulpen is aan het groeien. Ik denk onder meer aan de nieuwe woningen achter de kerk”, vertelt Jenny. “Het leek me een goed idee om daarom een gepast kunstwerk te creëren. Het is ‘Gasten’ geworden. Verwijzend naar de nieuwe inwoners maar ook naar hoeve Het Gasthof. Het bestaat uit drie slanke figuren tussen de 1,8 en 2 meter en weegt samen 175 kilo. Het is gemaakt in brons en krijgt een plaats voor de kerk en de pastorie. Momenteel is het beeld naar de gieterij. Normaalgezien kan het dit voorjaar nog geplaatst worden.” Het is niet het eerste kunstwerk dat Jenny heeft in Wulpen. Bij de Florizoonebrug staat ‘Blij Weerzien’.

De gemeente investeert ruim 27.000 euro in het kunstwerk ‘Gasten’. “Het is een mooie creatie met een passende symboliek”, vindt schepen van Cultuur Stéphanie Anseeuw (LB). “Het was Jenny zelf die met het idee op de proppen kwam en wij steunen dat graag. Het past binnen het algemene budget dat we met de gemeente beschikbaar hebben voor de aankoop van kunstwerken.” Suze Bogaerts (Koksijde Vooruit) vond het te duur en had liever eerst inspraak gehad van de inwoners van Wulpen. Daarop kaatste Adelheid Hancke (N-VA), woonachtig in Wulpen, de bal meteen terug. “We zijn in Wulpen heel blij dat Jenny die beelden mag maken. Elke kunstenaar heeft zijn of haar eigen waarde. Duur vind ik het niet. Bovendien zal het jaren het plein in Wulpen sieren.”