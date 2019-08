Jean-Pierre (69) fietst in het spoor van de renners die 100 jaar geleden sneeuw en bomkraters bedwongen Maandag start Koksijdenaar Jean-Pierre Dolfen in wielertocht Omloop van de Slagvelden GUS

13 augustus 2019

19u42 0 Koksijde 8 ritten, 2.000 kilometer en 18.000 hoogtemeters: 87 dappere fietsers in de Omloop van de Slagvelden treden vanaf maandag in de voetsporen van zij die een eeuw geleden een gelijkaardige uitdaging aangingen. Een van hen is Koksijdenaar Jean-Pierre Dolfen (69). “Gelukkig moeten wij geen bomkraters ontwijken", zegt hij. Maandag is Fortem de eerste stopplaats.

Even terug in de tijd. Op 28 april 1919 organiseerde de Frans dagkrant Le Petit Journal de eerste en enige ‘Omloop der Slagvelden’. Wereldoorlog I was voorbij, maar het was toen officieel nog oorlogstijd. Er verschenen 87 renners aan de start. Op 11 mei 1919 kwamen er slechts 21 aan na een tocht van in totaal 1.985 kilometer. De meeste gaven op door pech. Niet verwonderlijk: het regende, sneeuwde en hagelde. En de wegen lagen vol bomkraters of waren kapotgereden.

Over die heroïsche wielertocht schreef Diksmuideling Frank Becuwe in 2013 een boek. Luc Dossche uit het Oost-Vlaamse Oosteeklo las het, bracht een aantal vrienden bij elkaar en wilde dat stukje wielergeschiedenis opnieuw tot leven brengen. Maandag om 6 uur starten in Oosteeklo 87 renners, net zoals een eeuw geleden. De wegen liggen er nu wel beter bij en het weer belooft ook iets aangenamer te zijn. Door aanpassingen aan het wegennet is de route nu 2.098 kilometer.

Grote klassiekers

Onder de deelnemers zijn er veel West-Vlamingen, onder wie Jean-Pierre Dolfen (69) uit Koksijde. Hij is lid van de wielerclub Coxy Cycling. Met meer dan 20.000 kilometer per jaar op de teller is hij een geoefend fietser. Zowat alle grote klassiekers reed Jean-Pierre, zoals Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Milaan-Sanremo. In 2013 deed hij mee aan ‘100 jaar Ronde van Vlaanderen’. Hij zat 12 uur op het zadel en legde 324 kilometer af. “De Omloop van de Slagvelden zie ik als een sportieve uitdaging op de vooravond van mijn zeventigste verjaardag, in oktober”, vertelt Jean-Pierre.

Mijn voorbereiding zit er intussen op. Ik reed dikwijls lange ritten tot 600 kilometer per dag Jean-Pierre Dolfen (69) uit Koksijde

“Ook het verhaal spreekt me aan. Lastig zal het zeker worden. We leggen gemiddeld 300 kilometer per dag af door vaak heuvelachtig landschap. Gelukkig rijdt mijn vrouw mee met de wagen waarin mijn bagage zit. We starten maandag en moeten op 30 augustus met dezelfde fiets terug aankomen in Oosteeklo. Ik heb het boek van Frank gelezen en was onder de indruk van de erbarmelijke omstandigheden waarin de deelnemers moesten rijden. Wij hebben modern materiaal en van kraters is al lang geen sprake meer. Mijn voorbereiding zit erop. Ik reed dikwijls lange ritten tot 600 kilometer per dag.”

Witte linten in Fortem

Maandag worden de deelnemers tussen 8.30 en 11 uur verwacht in Fortem (Alveringem). De stopplaats is het mout- en brouwhuis De Snoek waar de renners een muzikale verwelkoming krijgen. Frank Becuwe roept alle inwoners op een wit lint uit te hangen als vredessymbool. Via Diksmuide en Ieper rijdt het gezelschap op de eerste dag naar het Noord-Franse Amiens. Dinsdag is Parijs de eindbestemming. De daaropvolgende dagen gaat het verder naar Bar-le-Duc, Belfort, Straatsburg, Luxemburg en Brussel. Vrijdag 30 augustus is de aankomst in Oosteeklo, waar dat weekend de Vredesfeesten op het programma staan.