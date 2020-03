Ivan Puystiens van OH restaurant is North Sea Chef Gudrun Steen

03 maart 2020

09u15 0 Koksijde Twee jaar lang mag Ivan Puystiens van OH restaurant in Sint-Idesbald deel uitmaken van het onderzoeksteam North Sea Chefs. Een kolfje naar zijn hand als kind van de zee.

“Als kind groeide ik op tussen het staketsel en de vismijn van Nieuwpoort”, reageert Ivan die ruim vijftien jaar OH restaurant runt. “Het was mijn speeltuin. Samen met mijn grootvader ging ik mosselen plukken, garnalen kruien of mee naar de vismijn. Hij miste geen enkele visveiling en ik mocht regelmatig mee. Toen Filip Claeys van restaurant De Jonkman in Sint-Kruis Brugge me vroeg of ik North Sea Chefs wilde worden was ik verheugd. Ik sta volledig achter het idee dat de Noordzee meer biedt dan tarbot, griet en zeetong alleen. In mijn zaak zet ik graag de minder bekende maar toch smaakvolle vissen op de kaart. Ook de waarde van de bijvangst zie ik in. Een North Sea Chef is een ambassadeur van de vis die onze Belgische vissers aan wal brengen. Zes keer per jaar ontvangen de leden een ‘blue box’ met tien kilo onbekende vissoorten en wetenschappelijke informatie. Daarmee gaan we in de keuken aan de slag. Onze culinaire resultaten verzamelt North Sea Chefs op zijn website.” Met Ivan erbij zijn er nu 23 North Sea Chefs van wie Sergio Herman de bekendste is. In eigen streek is Willem Hiele van het gelijknamige restaurant in Koksijde een gemotiveerde North Sea Chef. Info: www.northseachefs.be.