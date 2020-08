Internaat De Steiger 48 uur dicht na positieve test drie personeelsleden: 40 kinderen niet besmet Gudrun Steen

05 augustus 2020

13u54 10 Koksijde Het permanent open internaat De Steiger in Koksijde is voorlopig gesloten. Iedereen wordt er getest. Dat is nodig nadat drie medewerkers besmet zijn met het coronavirus.

Twee opvoeders en één verpleegster zitten momenteel thuis omdat ze positief hebben getest op het coronavirus. Ze waren alle drie werkzaam in het internaat De Steiger. “Gelukkig wordt daar in leefgroepen van telkens een achttal kinderen gewerkt. Die werking met bubbels werpt nu zijn vruchten af”, reageert Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We sluiten het internaat voor 48 uur. De veertig kinderen blijven die periode in De Steiger. De kinderen zijn al getest en niemand is besmet. De leefgroep Zeeduivels, waar de twee opvoeders werkzaam waren, zullen we na negen dagen nog eens testen. Als ze dan nog steeds niet besmet zijn mogen ze uit quarantaine. De ruim dertig medewerkers moeten zich ook nog laten testen. We hebben eveneens de gemeentebesturen verwittigd waar de drie besmette personen wonen want niemand is woonachtig in Koksijde.”

Werken in bubbels blijft nodig

De burgemeester trekt lessen. “Werken met afgescheiden bubbels toont zijn nut en nemen we zeker mee bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook in de klassen blijft zo’n werkwijze nodig. We stellen ook vast dat enkel volwassenen besmet zijn. Geen enkel kind testte tot nu toe positief. De drie medewerkers blijven nu twee weken in afzondering thuis. Van zodra ze genezen zijn mogen ze opnieuw aan de slag.”

In Koksijde zelf is voorlopig één inwoner besmet maar die verblijft al een tijdje in quarantaine. “Het kusttoerisme heeft voorlopig geen gevolgen voor de cijfers in onze gemeente. De mondmaskerplicht wordt goed opgevolgd. Dat stelt me gerust maar ik blijf uiteraard heel alert”, besluit Vanden Bussche.