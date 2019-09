Innovatieve handelaars maken kans op maximum 5000 euro GUS

15u46 6 Koksijde Ondernemerscentra West-Vlaanderen zoeken handelaars die zich weten te onderscheiden van de rest. Ideeën zijn tot 17 oktober welkom. Goedgekeurde initiatieven maken kans op een toelage.

“De handelaars in de straat hebben het niet altijd gemakkelijk om op te boksen tegen de trend van het online shoppen”, beseft projectcoördinator Rebecca Verhaeghe. “Met onze nieuwe campagne willen we de ondernemers met originele ideeën belonen.” Wat kan dat zijn? “Ik denk maar aan innovatieve late night shopping events, een samenwerking tussen verschillende types handelaars of het aantrekkelijk maken van de winkelstraat. Ideeën zijn tot en met 16 oktober welkom op de website www.ikkooplokaal.be. Daarna maken we een selectie. De goedgekeurde initiatieven belonen we met een som geld. We betalen de helft van de gemaakte kosten terug met een maximum van 5000 euro. Er is een tweede oproep gepland op 3 februari volgend jaar en een derde op 4 mei.” De campagne krijgt steun van West-Vlaanderen en Europa. Het werd in Koksijde voorgesteld en staat open voor heel West-Vlaanderen. De totale kostprijs van het project is 796.000 euro verspreid over twee jaar.