Inmiddels vijftigtal gevallen van graffiti op Zeedijk en strand, politie start onderzoek Bart Boterman

26 juni 2019

12u20 0 Koksijde In de laatste twee dagen zijn in Koksijde al een vijftigtal gevallen van vandalisme door middel van graffiti vastgesteld. Dat meldt de politie Westkust

Op de zeedijk en het strand tussen Koksijde Yachting Club en Ster Der Zee, een afstand van anderhalve kilometer, werden allerhande tags aangebracht op strandcabines, verlichtingspalen, elektriciteitskastjes en weginfrastructuur. Vermoedelijk gaat het telkens om dezelfde dader of daders. Momenteel is nog niemand geïdentificeerd, maar de politie Westkust is bezig met een onderzoek. Intussen deden meerdere uitbaters van strandcabines en de gemeente Koksijde aangifte.