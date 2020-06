Inbrekers viseren tweemaal zelfde tuinhuis in één week Bart Boterman

26 juni 2020

12u34 0 Koksijde In de Polderstraat in Oostduinkerke is geprobeerd in te breken in een tuinhuis en washok bij een woning.

De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De dader raakte niet binnen, maar er was wel inbraakschade. Opvallend is dat er ook al werd ingebroken in het tuinhuis op 19 juni. Toen werd visgerief gestolen. De politie stelde een proces-verbaal op.