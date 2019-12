Inbrekers stelen spaarpot en iPad uit woning in Doornlaan Siebe De Voogt

29 december 2019

10u51 3 Koksijde In de Doornlaan in Oostduinkerke werd zaterdag een inbraak vastgesteld in een tweede verblijf. Dieven namen een spaarpot en iPad mee uit de woning.

Het was de dochter van de eigenaar die bij aankomst vaststelde dat inbrekers waren binnengedrongen in het huis van haar vader. De daders hadden aan de zijkant een rolluik omhoog getild en vervolgens een ruit ingeslagen. Binnen werden heel wat kasten doorzocht. Op het eerste zicht werden een spaarpot en iPad gestolen. De politie Westkust is een onderzoek gestart.