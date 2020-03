Inbreker steelt djembe uit leegstaande woning Siebe De Voogt

08 maart 2020

11u24 0 Koksijde De politie Westkust werd zaterdagnamiddag rond 17 uur opgeroepen voor een inbraak in een leegstaande woning langs de Leopold II-laan in Koksijde. Binnen bleek een djembe verdwenen.

De inbreker had aan de achterzijde een deur ingetrapt en was zo binnengedrongen. Hij nam uiteindelijk de vlucht met de Afrikaanse trommel. Bij nazicht in de buurt trof de politie de vermoedelijke dader aan. Hij had de gestolen djembe nog bij zich en werd meegenomen voor verhoor. Er werd een proces-verbaal opgesteld.