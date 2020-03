Inbreker op milieupark klemgereden door de politie Bart Boterman

16 maart 2020

09u44 0 Koksijde In Koksijde is zondagnacht rond 00.30 uur een inbreker op het containerpark op heterdaad betrapt door de politie.

De politie was was al rond 23 uur verwittigd over een verdacht persoon die de hele tijd in de buurt van het milieupark rond hing en af en toe uitstapte. De patrouille posteerde zich onopgemerkt in de buurt. Toen de verdachte werd opgemerkt, kon de politie hem klem rijden in de Veurnestraat. Het gaat om een 46-jarige Fransman. Hij was elektronicamateriaal aan het stelen en in zijn voertuig aan het laden. De man werd meegenomen voor verhoor en mocht intussen wel beschikken.