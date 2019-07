Inbraak in inkomhal van KBC-kantoor Bart Boterman

27 juli 2019

15u05 0 Koksijde In de Leopold II-laan in Oostduinkerke is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in het bankkantoor van KBC. De algemene toegangsdeur was geforceerd, maar verder dan de inkomhal werd niet geprobeerd in te breken.

In de inkomhal stond een inzamelingspotje met euromunten en dat is verdwenen. De politie Westkust kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en is een onderzoekt gestart. In het bankkantoor zijn immers bewakingsbeelden beschikbaar.