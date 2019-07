IN BEELD - Stormloop op eerste dag ‘Koksijde bouwt met Lego’ GUS

12 juli 2019

18u57 0 Koksijde Deze namiddag opende Koksijde zijn doe-expo met Lego en meteen was de zaal in het CasinoKoksijde te klein om alle kleine bouwtalenten voldoende ruimte te geven. Het enthousiasme was groot.

Dirk Denoyelle van de firma Amazings opende de expo samen met de gemeente en VVV van Koksijde. Op tientallen tafeltjes stonden dozen vol blokjes en daarmee gingen de kinderen, maar ook de ouders en grootouders, aan de slag. Iedereen was enthousiast maar al snel leek de zaal te klein. Extra stoelen en tafels werden aangeschoven. Wie de komende weken de tentoonstelling bezoekt, komt best op tijd. Richard (8) en Jef (5) uit Zwevegem lieten hun fantasie de vrije loop onder het toeziende oog van hun grootouders. “Thuis heb ik ook veel Lego en ik kan heel goed bouwen. Het is leuk dat je hier gewoon mag knutselen zonder plannetje. Ik bouw een raket”, reageerde Richard. Jef was bezig met een controletoren voor vliegtuigen. Even verderop waren Thomas (5) en Zoë (2) druk in de weer. “Wij wonen in Brasschaat en zijn op vakantie in Oostduinkerke”, vertelde Thomas. “Zoveel blokjes hebben we thuis niet. Wat plezant is het hier. Je kan alles bouwen wat je wilt.”

De tentoonstelling loopt tot en moet 25 augustus en is dagelijks open van 14 tot 18 uur, behalve op donderdag. Wie ouder is dan vier jaar betaalt vijf euro. Bij het toerismekantoor in Oostduinkerke kan je de creatieve werken van Amazings bewonderen en ook in de nieuwste expo in Ten Duinen is een maquette in Lego te zien. Er loopt een kraslotenactie samen met 24 handelaars. Tot slot kan je meedoen aan een wedstrijd en daarmee een zelfportret in mozaïek winnen. Info: www.visitkoksijde.be