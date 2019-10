IN BEELD – Koksijde griezelt een herfstvakantie lang GUS

27 oktober 2019

10u14 4 Koksijde Vrijdagavond deden 1305 sportievelingen mee aan de mountainbiketocht. Dat was meteen de start van de Halloweenvakantie. Topper is het doolhof ‘Nightmare on Baaldjes Beach’ dat elke dag open is op het strand van Sint-Idesbald.

Het doolhof is ondertussen een jaarlijkse traditie maar ook nu weer heeft de gemeente nieuwe accenten gelegd. Baan je een weg door de donkere gangen vol griezels en dat op een terrein van liefst 1000 vierkante meter groot. Dat kan elke namiddag van 13 tot 18 uur. Er zijn ook de after dark sessies voor een ouder publiek dat houdt van extra schrikwekkende animatie. Vanavond is er zo’n sessie maar ook op 31 oktober en 1 en 2 november. Dat is telkens van 19 tot 22.30 uur. ’s Namiddags kost een ticket drie euro en ’s avonds vijf euro.

Wil je het iets rustiger dan kan je dinsdag in de bibliotheek genieten van griezelverhalen om 10.30 uur. Dit is speciaal voor kinderen vanaf zes jaar. Wat is er leuker dan zelf anderen de schrik aanjagen op Halloween? Kom dinsdag om 14 uur naar de workshop halloween make-up in De Pit. Een andere topper is de grote halloweenstoet op 31 oktober om 19.15 uur in de Strandlaan in Sint-Idesbald. Kom in de namiddag eerst jouw pompoen uithollen en versieren.

Info: www.visitkoksijde.be.